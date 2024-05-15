Росіяни вдарили по центру Херсона, постраждало майже 20 осіб. ОВА показала відео наслідків

Обстріли Херсона

Російська армія постійно обстрілює обласний центр, адже позиції окупантів фактично розташовані через річку від міста.

Раніше очільник області Прокудін повідомляв, що не виключає новий наступ РФ на Херсон. Але при цьому він вважає, що він не буде схожим на той, який був на початку повномасштабної війни.

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