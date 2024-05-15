Россияне ударили по центру Херсона, пострадало почти 20 человек. ОВА показала видео последствий

"Центр Херсона. Посреди дня три российские авиабомбы ударили по жилому кварталу. Характерно для террористов - атаковали человеческие дома и гражданскую инфраструктуру", - написал глава ОВА.

По его словам, повреждены восемь многоэтажек, пять частных домов, медучреждение, две школы, а также разбиты автомобили и хозяйственная постройка.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/alexandr.prokudin.7)

Прокудин сообщил, что уже известно о восемнадцати раненых. Самому молодому травмированному - всего 15, а самой старшей - 98 лет. А Мрочко добавил, что количество раненых увеличилось до 19 человек.