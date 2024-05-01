Чи можлий новий наступ на Херсон: відповідь голови ОВА

У Херсонській ОВА не виключають новий наступ РФ на Херсон. Але навряд чи він буде аналогічним тому, що відбувався під час масштабного вторгення РФ у лютому 2022 року.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише РБК-Україна з посиланням на LIGA.net .

"Вважаю, що велике вторгнення, як це було, їм не вдасться. Тому що у нас є природна перепона - річка. Сумніваюся, що вийде її перетнути", - сказав він.

Але, за словами голови ОВА, росіяни захочуть закріпитися десь на правому березі, тому є така ймовірність.

"Ми готові. Маємо засоби і людські ресурси, щоб цього не сталося. Постійно з командуванням на зв'язку", - додав Прокудін.

Новий наступ Росії

Російські війська планують новий наступ на фронті в Україні наприкінці травня-на початку червня. Як розповідав глава ГУР Кирило Буданов, не виключено, що основний удар окупанти зосередять на Покровську, як стратегічному напрямку, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області.

Буквально два дні тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті зараз загострюється. Російська Федерація намагається захопити стратегічну ініціативу на полі бою.

Нагадаємо, правий берег Херсонської області, як і лівий, був окупований російськими військами під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Вже в листопаді його, зокрема, і Херсон вдалося деокупувати. Лівий берег регіону і досі залишаєтьсяя захопленим росіянами.