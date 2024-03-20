Росіяни вдарили по центру Херсона. У МВА показали відео наслідків

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.

Так, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.

Сьогодні російські окупанти знову атакували автомобілі з цивільними під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.

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