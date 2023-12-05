Росіяни вдарили по центру Херсона: двоє людей загинули

"Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних",- написав Єрмак.

За його словами, попередньо відомо про загибель двох місцевих жителів. Ще одну людину пораненого.

Зазначимо, перед цим очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти обстрілюють центр Херсона та закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Оновлено 10:44

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, також було влучання в один із медзакладів Херсона.

Внаслідок влучання ворожого снаряду легкі поранення отримали двоє лікарів. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Так, вчора російська армія обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок атаки поранений.

В Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.

А у селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці.

Також 30 листопада російська армія атакувала село Даріївка Херсонської області. Під обстріл потрапили дитсадок та лікарня, четверо людей були поранені.