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Росіяни вдарили по трьох громадах у Донецькій області: є загиблий і поранений (фото)

Фото: Росіяни вдарили по трьох громадах у Донецькій області (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 4 січня, завдала ударів по трьох громадах у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Зазначається, що вже вранці росіяни завдали ударів по Мар'їнській, Авдіївській та Курахівській громадах у Донецькій області.

Були пошкоджені будинки, точні наслідки обстрілів з'ясовує Донецька ОВА.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)

Філашкін повідомив, що від артобстрілу Катеринівки в Мар'їнській громаді загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Обстріл Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області, особливо прифронтові. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися.

Так, 3 січня російські війська обстріляли Авдіївку ракетами. В результаті є загиблий та поранений. 

Також окупанти обстріляли місто Гірник та потрапили до житлового будинку. Поранення отримала дитина.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьМар'їнкаКураховоВійна в Україні