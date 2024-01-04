RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по трем громадам в Донецкой области: есть погибший и раненый (фото)

Фото: Россияне ударили по трем общинам в Донецкой области (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 4 января, нанесла удары по трем общинам в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Отмечается, что уже утром россияне нанесли удары по Марьинской, Авдеевской и Кураховской громадах в Донецкой области.

Были повреждены дома, точные последствия обстрелов выясняет Донецкая ОГА.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

Филашкин сообщил, что от артобстрела Катериновки в Марьинской громаде погиб один человек, еще один получил ранения.

Обстрел Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате погиб и ранен.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранения получил ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьМарьинкаКураховоВойна в Украине