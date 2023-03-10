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Росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона, є загиблий

Фото: росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка", - пише пресслужба.

На жаль, чоловік загинув від отриманих поранень на місці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку в Херсоні лунали вибухи, однак подробиці були невідомі.

Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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