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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, П'ятниця 10 березня 2023 10:59
У Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні 10 березня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 10 березня лунають вибухи. Подробиць щодо поточної ситуації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - передають у мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по регіону. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

Також стало відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого через ворожі обстріли.

Додамо, що вчора путінські війська вдарили по середмістю Херсона, противник влучив у зупинку громадського транспорту.

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Херсон Вибух
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