Россияне ударили по Сумам в Вербное воскресенье: была угроза баллистики
Российские войска ударили по Сумах в Вербное воскресенье, 13 апреля. Обстрел произошел на фоне угрозы баллистики, которая объявлена в ряде областей.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Россияне снова ударили по Сумах", - написал он.
Взрывы в Сумах
Местные СМИ перед этим сообщили о двух взрывах, которые прозвучали в городе.
"В Сумах снова был слышен звук взрыва", - написало suspilne.media, перед этим сообщив о еще одном взрыве.
Другие местные издания пишут о том, что в городе - два "прилета".
В Сумах много погибших
Из-за обстрела Сум уже известно о большом количестве жертв.
"Сегодня в результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению", - отметил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.
Воздушная тревога в Украине
Утром 13 апреля в Украине объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы баллистики. Воздушные силы сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения из Курска.
Атаки РФ на Сумы
Российские войска постоянно обстреливают город Сумы - как дронами, так и баллистикой. Так, Россия в ночь на 6 апреля атаковала Сумы дронами. Под ударом врага была гражданская инфраструктура.
Кроме того, днем 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, было много раненых. Тогда пострадали 108 человек.
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