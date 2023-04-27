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Росіяни вдарили по школі та житлових будинках Костянтинівки, є постраждалі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 квітня, увечері обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ввечері ще одного ракетного удару було завдано по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено також школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", - розповів глава держави.

Він також зазначив, що у Миколаєві після нічного ракетного удару окупантів завершився розбір завалів. Відомо про понад 20 поранених та одного загиблого.

"Ракетами пошкоджено десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи та коледжу, проти житлової забудови", - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вночі випустили чотири ракети по Миколаєву. Одна з них потрапила до багатоповерхівки.

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