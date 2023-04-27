Росіяни вдарили по школі та житлових будинках Костянтинівки, є постраждалі, - Зеленський

"Ввечері ще одного ракетного удару було завдано по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено також школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", - розповів глава держави.

Він також зазначив, що у Миколаєві після нічного ракетного удару окупантів завершився розбір завалів. Відомо про понад 20 поранених та одного загиблого.

"Ракетами пошкоджено десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи та коледжу, проти житлової забудови", - додав Зеленський.