Россияне ударили по школе и жилых домах Константиновки, есть пострадавшие, - Зеленский

Российские оккупанты сегодня, 27 апреля, вечером обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены также школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди", - рассказал глава государства.
Он также отметил, что в Николаеве после ночного ракетного удара оккупантов завершился разбор завалов. Известно о более 20 раненых и одном погибшем.
"Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. "Калибры" против школы и колледжа, против жилой застройки", - добавил Зеленский.
Напомним, российские оккупанты сегодня ночью выпустили четыре ракеты по Николаеву. Одна из них попала в многоэтажку.
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