Росіяни вдарили по школі-інтернату в Суджі. Під завалами майже 100 осіб

За його словами, удар було завдано о 17:54.

"95 осіб опинилися під завалами. З-під завалів чути стогони і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей похилого віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи", - зазначив Дмитрашківський.

Російські пабліки пишуть, що по будівлі могла прилетіти авіаційна бомба.

Українська комендатура у Суджі

У серпні 2024 року під час Курської операції українські війська зайняли районний центр Суджа. Значна частина населення залишила місто, але кілька сотень залишаються.

На сьогодні у Суджі діє українська військова комендатура на чолі з генералом Едуардом Москальовим. До її завдань входить забезпечення гуманітарних потреб місцевого населення.