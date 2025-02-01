Россияне ударили по школе-интернату в Судже. Под завалами почти 100 человек

Российские войска нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. Город находится под контролем украинских Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера комендатуры ВСУ в Судже Алексея Дмитрашковского.
По его словам, удар был нанесен в 17:54.
"95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство людей пожилого возраста и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", - отметил Дмитрашковский.
Российские паблики пишут, что по зданию могла прилететь авиационная бомба.
В августе 2024 года в ходе Курской операции украинские войска заняли районный центр Суджа. Значительная часть населения покинула город, но несколько сотен остаются.
На сегодня в Судже действует украинская военная комендатура во главе с генералом Эдуардом Москалевым. В ее задачи входит обеспечение гуманитарных потребностей местного населения.
Отметим, российские войска не впервые бьют по школе-интернату. В ходе удара авиации 12 января погибла местная жительница, а в помещении выбило все окна и двери. В нем размещаются люди пожилого возраста, у многих из них инвалидность.
По данным комендатуры, всего на подконтрольных Украине территориях Курской области находятся около 2000 человек.
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