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Росіяни вдарили "шахедом" по представництву омбудсмена у Херсоні

Херсон, Субота 30 грудня 2023 11:33
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Росіяни вдарили "шахедом" по представництву омбудсмена у Херсоні Фото: росіяни вдарили "шахедом" по представництву омбудсмена у Херсоні (t.me/khersonpolice)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували Херсон "шахедами". Росіяни вдарили по будівлі, де знаходилося представництво омбудсмена з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram та голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Сьогодні "приліт" шахедів у будівлю, де знаходиться представництво омбудсмена в Херсоні. Місце, де займаються захистом прав людини. Але ж Росії байдуже на все, якщо для них людське життя - то ніщо", - написав Лубінець.

Крім того, вчора, за словами омбудсмена, російська ракета влучила у будинок співробітниці офісу уповноваженого в Одесі.

За словами голови Херсонської ОВА, адміністративна будівля у Херсоні, куди влучив ворожий дрон, знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

Нічна атака

В ніч на 20 грудня російські терористи вчергове випустили по Україні дрони-камікадзе. Були зафіксовані пуски 10 "шахедів", сили протиповітряної оборони збили половину з них.

ППО працювала у межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.
Основна ціль ворога була прифронтова зона Херсонської області.

З вечора 29 грудня Херсон був щільним вогнем окупантів, у місті спалахнули пожежі.

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