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Росіяни вдарили "Шахедом" по Чернігову: є жертви

Фото: інформація щодо обставин наразі уточнюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 червня російські окупанти вдарили "Шахедом" по місту Чернігів. Внаслідок атаки є жертви серед людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Зафіксовано влучання шахеда в приватиному секторі. Є жертви серед людей. Інформація уточнюється", - написав він.

Близько години тому Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Чернігова летять декілька груп безпілотників.

Оновлено о 02:50

Брижинський уточнив, що падіння "Шахедів" зафіксовано на декількох вулицях міста. Зокрема, на місцях падінь загорілися приватні будинки. Наразі інформації щодо жертв уточнюється.

Оновлено о 03:21

"Внаслідок падіння шахедів у місті згорів приватний будинок. Пошкоджень зазнали пʼятиповерхівка та декілька приватних будинків. Отримали легкі поранення 2 людини, їм надається уся необхідна допомога", - написав Брижинський.

Станом на цю хвилину на місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.

Атака дронів РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 2 червня росіяни запустили по Україні 84 засоби повітряного нападу. Серед них: 80 дронів типу «Шахед» і БпЛА-імітатори, 3 балістичні ракети "Іскандер-M/KN-23" і 1 крилата ракета "Іскандер-К".

Станом на 8:30 ранку, сили ППО України знешкодили 52 засоби: 15 було збито вогневим ураженням і 37 - локально втрачено.

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