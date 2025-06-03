Росіяни вдарили "Шахедом" по Чернігову: є жертви

Атака дронів РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч на 2 червня росіяни запустили по Україні 84 засоби повітряного нападу. Серед них: 80 дронів типу «Шахед» і БпЛА-імітатори, 3 балістичні ракети "Іскандер-M/KN-23" і 1 крилата ракета "Іскандер-К".

Станом на 8:30 ранку, сили ППО України знешкодили 52 засоби: 15 було збито вогневим ураженням і 37 - локально втрачено.

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