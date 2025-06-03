Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: есть жертвы

"Зафиксировано попадание шахеда в приватином секторе. Есть жертвы среди людей. Информация уточняется", - написал он.

Около часа назад Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Чернигова летят несколько групп беспилотников.

Обновлено в 02:50

Брижинский уточнил, что падение "Шахедов" зафиксировано на нескольких улицах города. В частности, на местах падений загорелись частные дома. Сейчас информация о жертвах уточняется.

Обновлено в 03:21

"В результате падения шахедов в городе сгорел частный дом. Повреждения получили пятиэтажка и несколько частных домов. Получили легкие ранения 2 человека, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Брижинский.

По состоянию на эту минуту на месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий. Работают все аварийные службы.

Обновлено в 03:32

Брижинский уточнил информацию по пострадавшим в Чернигове. В частности: