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Росіяни вдарили по Середино-Буді в Сумській області: поранено четверо людей

Архівне фото: Росіяни вдарили по Середино-Буді в Сумській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Близько 10:00 з території Російської Федерації з мінометів обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали незначні поранення. Після отримання медичної допомоги поранений чоловік вирушив на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. У цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV-дрони. 

Скріншот: Середино-Буда (deepstatemap.live)

Потерпілий і двоє його односельців, одному з яких 43, а іншому 64 роки, дістали осколкові поранення. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автомобіль.

Удар по радіотехнічних об'єктах Сумської області

Сьогодні, 14 березня, російські терористи ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Внаслідок цього в області були тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал. У тому ж числі були перебої з мобільним зв'язком.

Пізніше в ОВА повідомили про виведення з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці, а цивільних закликали не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

Потім глава ОВА Володимир Артюх повідомив, що у Сумській області відновили мобільний зв'язок, який був відсутній внаслідок ворожих ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону.

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