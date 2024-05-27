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Росіяни вдарили по селу під Ізюмом: є жертва, серед поранених діти

Харків, Понеділок 27 травня 2024 09:06
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Росіяни вдарили по селу під Ізюмом: є жертва, серед поранених діти Фото: окупанти продовжують крити КАБами Ізюм та район Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська скинули КАБ на село Богуславка Ізюмського району. Є жертва, серед поранених - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка", - розповів він.

Крім того, постраждали дві жінки, один чоловік та два хлопця - 13 і 9 років.

Обстріли Харківської області КАБами

Росіяни постійно обстрілюють Ізюм та Ізюмський район, Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, використовуючи авіабомби. Наприклад, 25 травня російські війська обстріляли Куп'янськ-Вузловий. П'ятеро людей отримали поранення.

Зазначимо, під час масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року російські війська захопили всі ці міста. Пізніше у вересні 2022 року ЗСУ повернули, зокрема, Ізюм під свій контроль. У тому ж вересні було звільнено Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий.

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