Росіяни вдарили по селу під Херсоном і поранили начальника адміністрації

Російська армія сьогодні ввечері вдарила по Станіславу в Херсонській області та поранила начальника Новотроїцької сільської військової адміністрації Сергія Перетятька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зазначається, що російська армія скинула вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила машина, в якій їхав начальник Новотроїцької військової адміністрації Сергій Перетятько.
"Він отримав поранення грудної клітини, руки та ноги. "Швидка" доставляє травмованого до лікарні", - написав Прокудін.
Скріншот: Станіслав (deepstatemap.live)
Очільник області пояснив, що оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває в тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава. Чиновник пояснив, що це один із вкрай небезпечних населених пунктів Херсонської області, який російська армія атакує постійно.
Російські війська завдають невибіркових ударів по населених пунктах України і під обстрілами опиняються чиновники.
Приміром учора росіяни завдали удару касетними снарядами по селу Вовчанської громади в Харківській області. Унаслідок цього було поранено начальника Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі.
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