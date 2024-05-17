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Россияне ударили по селу под Херсоном и ранили начальника администрации

Архивное фото: россияне ударили по селу под Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером ударила по Станиславу в Херсонской области и ранила начальника Новотроицкой сельской военной администрации Сергея Перетятько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина/

Отмечается, что российская армия сбросила взрывчатку с дрона на Станислав. Под удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой военной администрации Сергей Перетятько. 

"Он получил ранения грудной клетки, руки и ноги. "Скорая" доставляет травмированного в больницу", - написал Прокудин.

Скриншот: Станислав (deepstatemap.live)

Глава области объяснил, что поскольку громада, которую возглавляет Сергей Григорьевич, находится во временной российской оккупации, он помогал своим коллегам из Станислава. Чиновник объяснил, что это один из крайне опасных населенных пунктов Херсонской области, который российская армия атакует постоянно. 

Россияне не в первый раз атакуют начальников администраций

Российские войска наносят неизбирательные удары по населенным пунктам Украины и под обстрелами оказываются чиновники.

К примеру, вчера россияне нанесли удар кассетными снарядами по селу Волчанской общины в Харьковской области. В результате этого был ранен начальник Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

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