Росіяни вдарили по селах у Донецькій області: є поранені та загиблі

Російські війська завдали удару по селах у Донецькій області у вівторок, 22 серпня. Артилерійські снаряди вбили двох жителів селища, ще двоє - поранені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в Офісі Генпрокурора.

За їх даними, удар було близько 18:30 російські війська вдарили по селах Торське та Закітне.

У Торську в результаті цього загинули двоє жінок та чоловік віком від 63 до 88 років. Ще один місцевий мешканець зазнав множинних травм грудної клітини, плеча й стегна. Йому надано медичну допомогу.

А от у Закитному 26-річний чоловік отримав перелом черепу і забій головного мозку. Його ушпиталили у тяжкому стані.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Вчора повідомлялось, що ​​Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.

Також нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

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