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Россияне ударили по селам в Донецкой области: есть раненые и погибшие

Вторник 22 августа 2023 22:36
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Россияне ударили по селам в Донецкой области: есть раненые и погибшие Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские войска нанесли удар по селам в Донецкой области во вторник, 22 августа. Артиллерийские снаряды убили двух жителей поселка, еще двое – ранены.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Офисе генпрокурора.

По их данным, удар был около 18:30, российские войска ударили по селам Торское и Закотное.

В Торске в результате этого погибли две женщины и мужчина в возрасте от 63 до 88 лет. Еще один местный житель получил множественные травмы грудной клетки, плеча и бедра. Ему оказана медицинская помощь.

А вот в Закитном 26-летний мужчина получил перелом черепа и ушиб головного мозга. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Вчера сообщалось, что вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.

Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

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