Росіяни вдарили по селу у Чернігівській області

Сьогодні, 26 лютого, вдень російські окупанти обстріляли з мінометів село Єліне Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram .
За інформацією військових, з 14:55 до 15:10 надійшла інформація про вісім "прильотів", попередньо з міномету 120 мм, по селу Єліне.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 лютого росіяни вкотре обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки є поранений.
Також ми писали, що російська армія вранці 26 лютого обстріляла прикордонні території Сумської області.
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