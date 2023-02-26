ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни зранку обстріляли прикордонні території Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Неділя 26 лютого 2023 12:02
Росіяни зранку обстріляли прикордонні території Сумської області Фото: росіяни з мінометів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 26 лютого обстріляла прикордонні території Сумську область. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

З 8:50 до 9:05 військові зафіксували шість "приходів" в районі населеного пункту Горки. Ймовірно, російські окупанти застосували міномети 120-мм калібру.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні зранку повідомляють про потужні вибухи. Місцеві припускають, що між українськими захисниками та окупантами йде артилерійська перестрілка.

Станом на 11:50 вибухи у Херсоні та області продовжуються. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область окупанти Війна в Україні
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни