Россияне ударили по селу в Черниговской области

Сегодня, 26 февраля, днем российские оккупанты обстреляли из минометов село Елино Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" в Telegram.
По информации военных, с 14:55 по 15:10 поступила информация о восьми "прилетах", предварительно из миномета 120 мм, по селу Елино.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что 26 февраля россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки есть раненый.
Также мы писали, что российская армия утром 26 февраля обстреляла приграничные территории Сумской области.
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