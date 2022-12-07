Росіяни вдарили по селищу у Харківській області

За його словами, наслідки ворожого обстрілу все ще встановлюють.

Фото: наслідки удару по селищу у Харківській області (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При цьому на фото наслідків удару росіян, які оприлюднив Тимошенко, можна побачити пожежу.

Оновлено 21:50

Селищний очільник Олександр Гусаров у коментарі "Суспільне" розповів, що на території Печеніг впали дві російські ракети.

"Дві ракети, попередньо С-300, збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга - майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає", - заявив він.