UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по селищу у Харківській області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по селищу у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 7 грудня, російські окупанти обстріляли селище Печеніги (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, наслідки ворожого обстрілу все ще встановлюють.

Фото: наслідки удару по селищу у Харківській області (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При цьому на фото наслідків удару росіян, які оприлюднив Тимошенко, можна побачити пожежу.

Оновлено 21:50

Селищний очільник Олександр Гусаров у коментарі "Суспільне" розповів, що на території Печеніг впали дві російські ракети.

"Дві ракети, попередньо С-300, збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга - майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 7 грудня, російські війська потужно обстріляли Курахове в Донецькій області. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, а п'ять отримали поранення.

Також ми писали, що сьогодні вдень окупанти вдарили касетними снарядами по центру Ямполя (Донецька область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОбстрілхарковВійна Росії проти України