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Росіяни вдарили по селищу у Харківській області

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Середа 07 грудня 2022 21:48
Росіяни вдарили по селищу у Харківській області Ілюстративне фото: росіяни вдарили по селищу у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 7 грудня, російські окупанти обстріляли селище Печеніги (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, наслідки ворожого обстрілу все ще встановлюють.

Фото: наслідки удару по селищу у Харківській області (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При цьому на фото наслідків удару росіян, які оприлюднив Тимошенко, можна побачити пожежу.

Оновлено 21:50

Селищний очільник Олександр Гусаров у коментарі "Суспільне" розповів, що на території Печеніг впали дві російські ракети.

"Дві ракети, попередньо С-300, збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга - майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 7 грудня, російські війська потужно обстріляли Курахове в Донецькій області. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, а п'ять отримали поранення.

Також ми писали, що сьогодні вдень окупанти вдарили касетними снарядами по центру Ямполя (Донецька область).

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