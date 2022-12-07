Ілюстративне фото: росіяни вдарили по селищу у Харківській області (Getty Images)

У середу, 7 грудня, російські окупанти обстріляли селище Печеніги (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.