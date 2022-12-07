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Россияне ударили по поселку в Харьковской области

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Среда 07 декабря 2022 21:48
Россияне ударили по поселку в Харьковской области Иллюстративное фото: россияне ударили по поселку в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли поселок Печенеги (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, последствия вражеских обстрелов все еще устанавливают.

Фото: последствия удара по поселку в Харьковской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При этом на фото последствий удара россиян, которые обнародовал Тимошенко, можно заметить пожар.

Обновлено 21:50

Поселковий глава Александр Гусаров в комментарии "Суспільне" рассказал, что на территории Печенег упали две российских ракеты.

"Две ракеты, предварительно С-300, сбили наши силы противовоздушной обороны. Одна упала в окрестностях поселка, вторая - почти в центре. Слава Богу, пострадавших нет", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 7 декабря, российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, а пять получили ранения.

Также мы писали, что сегодня днем оккупанты ударили кассетными снарядами по центру Ямполя (Донецкая область).

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