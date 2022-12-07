Россияне ударили по поселку в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Две ракеты, предварительно С-300, сбили наши силы противовоздушной обороны. Одна упала в окрестностях поселка, вторая - почти в центре. Слава Богу, пострадавших нет", - заявил он.

Поселковий глава Александр Гусаров в комментарии " Суспільне " рассказал, что на территории Печенег упали две российских ракеты.

При этом на фото последствий удара россиян, которые обнародовал Тимошенко, можно заметить пожар.

По его словам, последствия вражеских обстрелов все еще устанавливают.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 7 декабря, российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, а пять получили ранения.

Также мы писали, что сегодня днем оккупанты ударили кассетными снарядами по центру Ямполя (Донецкая область).

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