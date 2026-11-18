За даними слідства, 18 листопада близько 08:10 російські військові завдали удару по центральному ринку міста Златопіль Лозівського району. Попередньо, для атаки застосовано ударний дрон типу "Герань-5".

На території ринку виникла пожежа. Пошкоджено близько 20 торговельних павільйонів, магазини, готель, будівлю цивільного підприємства тощо.

Постраждали 12 людей, серед них - 11-річний хлопчик. Вони зазнали вибухових поранень, опіків, гострої реакції на стрес.

Фото: наслідки удару РФ по ринку у Златополі (t.me/prokuratura_kharkiv)

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).