Російські війська вранці 18 листопада завдали удару по центральному ринку Златополя Харківської області, попередньо, безпілотником "Герань-5" - останньою модифікацією "Шахеда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 18 листопада близько 08:10 російські військові завдали удару по центральному ринку міста Златопіль Лозівського району. Попередньо, для атаки застосовано ударний дрон типу "Герань-5".
На території ринку виникла пожежа. Пошкоджено близько 20 торговельних павільйонів, магазини, готель, будівлю цивільного підприємства тощо.
Постраждали 12 людей, серед них - 11-річний хлопчик. Вони зазнали вибухових поранень, опіків, гострої реакції на стрес.
Фото: наслідки удару РФ по ринку у Златополі (t.me/prokuratura_kharkiv)
За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вранці 18 листопада російські окупанти атакували Златопіль, що в Харківській області.
Армія РФ завдала удару по ринку, на місці горять торгівельні павільйони.
Наразі відомо про 12 постраждалих, серед них - 11-річний хлопчик.