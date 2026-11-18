По данным следствия, 18 ноября около 08:10 российские военные нанесли удар по центральному рынку города Златополь Лозовского района. Предварительно, для атаки применен ударный дрон типа "Герань-5".

На территории рынка возник пожар. Повреждены около 20 торговых павильонов, магазины, гостиница, здание гражданского предприятия.

Пострадали 12 человек, среди них - 11-летний мальчик. Они получили взрывные ранения, ожоги, острую реакцию на стресс.

Фото: последствия удара РФ по рынку в Златополе (t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).