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Росіяни вдарили по ринку на Сумщині, постраждали 10 людей

09:58 07.08.2026 Пт
2 хв
Ворог умисно атакує великі скупчення цивільних
aimg Юлія Капітонова
Росіяни вдарили по ринку на Сумщині, постраждали 10 людей Фото: Двоє поранених у важкому стані (Getty Images)
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7 серпня російські окупанти атакували ринок у Сумській області, внаслідок чого постраждало чимало мирних мешканців регіону.

З такою заявою виступив глава Сумської ОВА Олег Григоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Черговий цинічний удар росіян по цивільних на Сумщині. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді", - заявив Григоров.

За його словами, наразі відомо про 10 постраждалих цивільних. Окрім того, наголошується, що двоє людей - у важкому стані.

"Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих", - уточнив глава ОВА.

Росіяни вдарили по ринку на Сумщині, постраждали 10 людей

Росіяни атакували сумський ринок, де було багато цивільних (Фото: hryhorov_oleg)

Також відомо, що вночі 7 серпня російські загарбники знищили поштове відділення у Глухівській громаді.

"Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань", - повідомив Григоров.

Росіяни вдарили по ринку на Сумщині, постраждали 10 людей

Наслідки нічної атаки РФ на Сумщину (Фото: hryhorov_oleg)

Він також уточнив, що ніхто з цивільних не постраждав.

Ба більше, минулої ночі противник здійснив комбіновану атаку на Суми. Для цього росіяни використали два КАБи та дрони різних типів.

"Двоє людей поранені. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий", - зазначив глава ОВА.

Росіяни вдарили по ринку на Сумщині, постраждали 10 людей

Наслідки нічної атаки РФ на Сумщину (Фото: hryhorov_oleg)

За його словами, цього разу під удари ворога потрапили приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 7 серпня РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів.

Також нещодавно ми писали, що ворог умисно атакував людне місце поблизу Одеси.

Окрім того, стало відомо про наслідки російського удару по судну з українським зерном у Чорному морі.

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Суми Сумська область Війна Росії проти України Атака дронів
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