Росіяни вдарили по ринку на Сумщині, постраждали 10 людей

7 серпня російські окупанти атакували ринок у Сумській області, внаслідок чого постраждало чимало мирних мешканців регіону.

З такою заявою виступив глава Сумської ОВА Олег Григоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Черговий цинічний удар росіян по цивільних на Сумщині. Вранці ворог атакував безпілотником людей на ринку у Білопільській громаді", - заявив Григоров.

За його словами, наразі відомо про 10 постраждалих цивільних. Окрім того, наголошується, що двоє людей - у важкому стані.

"Медики надають необхідну допомогу. Триває госпіталізація постраждалих", - уточнив глава ОВА.

Росіяни атакували сумський ринок, де було багато цивільних (Фото: hryhorov_oleg)

Також відомо, що вночі 7 серпня російські загарбники знищили поштове відділення у Глухівській громаді.

"Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань", - повідомив Григоров.

Наслідки нічної атаки РФ на Сумщину (Фото: hryhorov_oleg)

Він також уточнив, що ніхто з цивільних не постраждав.

Ба більше, минулої ночі противник здійснив комбіновану атаку на Суми. Для цього росіяни використали два КАБи та дрони різних типів.

"Двоє людей поранені. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий", - зазначив глава ОВА.

Наслідки нічної атаки РФ на Сумщину (Фото: hryhorov_oleg)

За його словами, цього разу під удари ворога потрапили приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури.