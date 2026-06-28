Окупанти вдарили ракетою по Харківщині, є загибла та поранені

За уточненою інформацією, серед поранених - 32-річна та 53-річна жінки, чоловіки віком 28, 41, 26 і 50 років. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Усім постраждалим надається медична допомога. На місці удару працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"На жаль, загинула 55-річна жінка. Щирі співчуття родині загиблої", - повідомив Синєгубов.