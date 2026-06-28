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Окупанты ударили ракетой на Харьковщине, есть погибшая и раненые

21:10 28.06.2026 Вс
1 мин
Среди пострадавших двое детей
aimg Валерия Абабина
Иллюстративное фото: Харьковщину атаковала ракета РФ (Getty Images)

Российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. Погибла 55-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

По уточненной информации, среди раненых - 32-летняя и 53-летняя женщины, мужчины 28, 41, 26 и 50 лет. Также взрывные ранения получили 10-летняя девочка и 16-летний парень.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте удара работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрела.

"К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Искренние соболезнования семье погибшей", - сообщил Синегубов.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Харьковщину. В ночь на 9 июня регион пережил массированную ракетно-дроновую атаку - в Чугуеве тогда погибли пять человек, среди них 22-летняя беременная женщина.

15 июня в результате повторного удара по Харькову погибли пятеро спасателей ГСЧС, которые ликвидировали последствия предварительных обстрелов.

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