ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Окупанты ударили ракетой на Харьковщине, есть погибшая и раненые

21:10 28.06.2026 Вс
1 мин
Среди пострадавших двое детей
aimg Валерия Абабина
Окупанты ударили ракетой на Харьковщине, есть погибшая и раненые Иллюстративное фото: Харьковщину атаковала ракета РФ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. Погибла 55-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

По уточненной информации, среди раненых - 32-летняя и 53-летняя женщины, мужчины 28, 41, 26 и 50 лет. Также взрывные ранения получили 10-летняя девочка и 16-летний парень.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте удара работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий обстрела.

"К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Искренние соболезнования семье погибшей", - сообщил Синегубов.

Напомним, российские войска регулярно атакуют Харьковщину. В ночь на 9 июня регион пережил массированную ракетно-дроновую атаку - в Чугуеве тогда погибли пять человек, среди них 22-летняя беременная женщина.

15 июня в результате повторного удара по Харькову погибли пятеро спасателей ГСЧС, которые ликвидировали последствия предварительных обстрелов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Оккупанты
Новости
Зеленский внес в Раду законопроект о "Украинском национальном пантеоне"
Зеленский внес в Раду законопроект о "Украинском национальном пантеоне"
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN