UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську, є руйнування

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську, Донецької області. Згідно з попередньою інформацією, ніхто з цивільних не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Не дуже добрий ранок сьогодні. Влучання ворожої ракети по вулиці Центральній, біля Будинку побуту. Тримаємось, ми разом, бережіть себе", - заявив керівник Слов'янської МВА.

Наразі інші подробиці удару не розкриваються. Водночас окремі місцеві Telegram-канал показали фотографію з місця удару, на якій можна побачити пошкоджений житловий будинок.

Ситуація в Слов'янську

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну місто регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Після осіннього контрнаступу Збройних сил України загроза оточення Слов'янська зникла. Місто фактично стало тиловим, до лінії фронту приблизно 30 км.

Фото: ситуація в Слов'янську станом на 03.06 о 02:32 (deepstate)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні