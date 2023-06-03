Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську, є руйнування

"Не дуже добрий ранок сьогодні. Влучання ворожої ракети по вулиці Центральній, біля Будинку побуту. Тримаємось, ми разом, бережіть себе", - заявив керівник Слов'янської МВА.

Наразі інші подробиці удару не розкриваються. Водночас окремі місцеві Telegram-канал показали фотографію з місця удару, на якій можна побачити пошкоджений житловий будинок.

Ситуація в Слов'янську

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну місто регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Після осіннього контрнаступу Збройних сил України загроза оточення Слов'янська зникла. Місто фактично стало тиловим, до лінії фронту приблизно 30 км.

Фото: ситуація в Слов'янську станом на 03.06 о 02:32 (deepstate)