Россияне ударили ракетой по Славянску, есть разрушения

"Не очень хорошее утро сегодня. Попадание вражеской ракеты по улице Центральной, возле Дома быта. Держимся, мы вместе, берегите себя", - заявил руководитель Славянской МВА.

Сейчас другие подробности удара не раскрываются. В то же время отдельные местные Telegram-канал показали фотографию с места удара, на которой можно увидеть поврежденный жилой дом.

Ситуация в Славянске

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину город регулярно страдает от вражеских обстрелов. После осеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины угроза окружения Славянска исчезла. Город фактически стал тыловым, до линии фронта около 30 км.

Фото: ситуация в Славянске по состоянию на 03.06 в 02:32 (deepstate)