Росіяни вдарили ракетою по підприємству у Миколаївській області: є поранені

Обстріли Миколаївської області

Російські війська з регулярною періодичністю обстрілюють Миколаївську область.

Так, 8 липня, близько 14:25, у Вознесенському районі внаслідок влучення ворожої балістичної ракети на території фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка згодом перекинулася на житлові будинки.

Серед постраждалих - 45-річна жінка та 5-річна дитина. Поки що їхній стан стабільний, середньої тяжкості.

Крім того, у квітні російські війська обстріляли село Солончаки Миколаївської області. Загинула жінка, серед постраждалих - 14-річний хлопець.

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