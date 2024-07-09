Россияне ударили ракетой по предприятию в Николаевской области: есть раненые

Обстрелы Николаевской области

Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаевскую область.

Так, 8 июля, около 14:25, в Вознесенском районе в результате попадания вражеской баллистической ракеты на территории фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, впоследствии перекинувшийся на жилые дома.

Среди пострадавших - 45-летняя женщина и 5-летний ребенок. Пока их состояние стабильное, средней тяжести.

Кроме того, в апреле российские войска обстреляли село Солончаки Николаевской области. Погибла женщина, среди пострадавших - 14-летний парень.

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