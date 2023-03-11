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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, в одному з районів міста пожежа

Фото: росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, в одному з районів міста пожежа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Влучили по критичній інфраструктурі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької військової адміністрації.

"Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації", - пише ОВА.

Як пише секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, наразі відомо про пожежу в одному з районів міста.

"Усі відповідні служби вже працюють на місці", - додає секретар міськради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Запоріжжі пролунали два вибухи. Після цього в області пролунала повітряна тривога. ОВА одразу закликала містян перебувати у безпечних місцях.

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