Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є загорання

Як пише Малашко, ворог вдався до ударів посеред дня. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто з цивільних не постраждав.

"Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі", - написав Малашко.

Зокрема удар підтвердив міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Ворог регулярно завдає ударів по підконтрольній Україні території регіону.

Наприклад, 30 червня, протягом доби, внаслідок російських обстрілів в Запорізькій області загинули троє людей. Тоді ж росіяни хаотично били по 16 населених пунктах регіону.