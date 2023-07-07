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Россияне ударили ракетами по Запорожью, есть возгорание

Фото: россияне ударили ракетами по Запорожью, есть возгорание (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили ракетами С-300 по объекту инфраструктуры в Запорожье. Произошло возгорание одного из зданий.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Малашко, враг прибег к ударам посреди дня. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. Никто из гражданских не пострадал.

"Сохраняйте информационную тишину, чтобы не корректировать рашистов. Враг воюет с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов из нашей земли", - написал Малашко.

В частности, удар подтвердил городской голова Запорожья Анатолий Куртев.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Враг регулярно наносит удары по подконтрольной Украине территории региона.

Например, 30 июня, в течение суток, в результате российских обстрелов в Запорожской области погибли три человека. Тогда же россияне хаотично били по 16 населенным пунктам региона.

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