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Росіяни вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту поблизу Чугуєва: є постраждалий

Фото: окупанти вдарили ракетами поблизу Чугуєва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вчора, 13 жовтня, завдала ракетного удару по Чугуївському районі Харківської області. За попередніми даними, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Також вчора окупанти зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Нагадаємо, вночі російські війська вдарили ракетами по Запоріжжю. За попередньою інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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