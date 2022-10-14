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Россияне ударили ракетами по инфраструктурному объекту вблизи Чугуева: есть пострадавший

Фото: оккупанты ударили ракетами вблизи Чугуева (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 13 октября, нанесла ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области. По предварительным данным, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В Чугуевском районе 4 ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, 1 человек получил ранения", - говорится в сообщении.

Также вчера оккупанты из ствольной, реактивной артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

Напомним, ночью российские войска ударили ракетами по Запорожью. По предварительной информации, повреждены объекты инфраструктуры.

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