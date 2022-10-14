Війська РФ атакували ракетами Запоріжжя
Фото: війська РФ атакували ракетами Запоріжжя (Getty Images)
У п'ятницю вранці, 14 жовтня, російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.
У місті пролунали вибухи.
Мешканців просять залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти 13 жовтня завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще 13 - постраждали.
Днем раніше, 12 жовтня, окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".
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