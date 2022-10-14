Росіяни вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту поблизу Чугуєва: є постраждалий

Російська армія вчора, 13 жовтня, завдала ракетного удару по Чугуївському районі Харківської області. За попередніми даними, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"В Чугуївському районі 4-ма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо, 1 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні. Також вчора окупанти зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.