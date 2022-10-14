Россияне ударили ракетами по инфраструктурному объекту вблизи Чугуева: есть пострадавший

Российская армия вчера, 13 октября, нанесла ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области. По предварительным данным, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В Чугуевском районе 4 ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, 1 человек получил ранения", - говорится в сообщении. Также вчера оккупанты из ствольной, реактивной артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.