Россияне ударили ракетами по инфраструктурному объекту вблизи Чугуева: есть пострадавший
Российская армия вчера, 13 октября, нанесла ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области. По предварительным данным, есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"В Чугуевском районе 4 ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, 1 человек получил ранения", - говорится в сообщении.
Также вчера оккупанты из ствольной, реактивной артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
Напомним, ночью российские войска ударили ракетами по Запорожью. По предварительной информации, повреждены объекты инфраструктуры.
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