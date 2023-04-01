Окупанти вдарили ракетами по Авдіївці: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих", - написав Єрмак.

За його словами, перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга - також в інфраструктурний об'єкт.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, від обстрілів росіян в Авдіївці загинула п'ятимісячна дитина. Її мати відмовилася від евакуації 30 березня.

Також ми писали, що, за словами військових, українські захисники не дають росіянам оточити Авдіївку. Ворог зазнає втрат.

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