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Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке: есть разрушения

Фото: россияне ударили ракетами по Авдеевке (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 1 апреля, нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, первая ракета попала в админздание, а вторая - также в инфраструктурный объект.

Фото: последствия обстрела Авдеевки (t.me/ermaka2022)

"Люди находились в укрытии, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Ермак.

Напомним, вчера, 31 марта, от обстрелов россиян в Авдеевке погиб пятимесячный ребенок. Его мать отказалась от эвакуации 30 марта.

Также мы писали, что, по словам военных, украинские защитники не дают россиянам окружить Авдеевку. Враг несет потери.

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АвдеевкаДонецкая областьВойна России против Украиныракетный удар