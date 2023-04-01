Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке: есть разрушения

Российские оккупанты сегодня, 1 апреля, нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

По его словам, первая ракета попала в админздание, а вторая - также в инфраструктурный объект.

Фото: последствия обстрела Авдеевки (t.me/ermaka2022)

"Люди находились в укрытии, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Ермак.