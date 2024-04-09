Росіяни вдарили по промзоні Слов'янська, є поранені. Очільник міста звернувся до жителів

"Сьогоднішній день у Слов'янську проходить неспокійно. Два прильоти. Промзона", - сказав глава міста.

За його словами, постраждали двоє людей, вони дістали поранення ніг.

Лях наголосив на збільшенні кількості обстрілів у сусідніх громадах, а Слов'янськ уперше за довгий час обстріляли вдень, у годину пік.

"Тому прошу відповідально ставитися до питань безпеки. Найближчими днями без нагальної потреби краще не виходити з дому", - повідомив очільник міста.

Поранених стало більше

Філашкін повідомив, що троє людей були поранені в Слов'янську.

"Околиці міста зазнали обстрілу сьогодні вдень - поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років", - написав він.

За його словами, усі отримали необхідну медичну допомогу і відмовилися від госпіталізації.